Taremi in sicurezza a Teheran: in contatto con l'Inter ogni 3/4 ore

Il messaggio è arrivato a poche ore dal debutto nel Mondiale per Club contro il Monterrey: "In bocca al lupo, ragazzi". Mittente: Medhi Taremi, direttamente da Teheran, dov'è in attesa di poter tornare in Italia. La risposta dei compagni dell'Inter è arrivata immediata, con una grande manifestazione d'affetto verso chi sta attraversando un momento certamente complicato per se stesso e per la sua gente, coinvolta nella guerra contro Israele. Lui, Taremi, sta bene. E' in sicurezza e non sta correndo particolari pericoli. Il filo diretto con l'Inter è costante, con contatti ogni 3-4 ore per aggiornare tutti della situazione. L'obiettivo, come detto, è tornare in Italia e per questo Taremi aspetta che venga riaperto lo spazio aereo per poter partire. Difficile ora e chissà quando sarà possibile, ma tant'è.



Certamente, comunque vada, non raggiungerà la squadra negli Stati Uniti. Ma questo, oggi, è un pensiero lungo e lontano. Perché quel che conta è poter lasciare l'Iran e tornare a casa. Dopo ci sarà anche il tempo per riabbracciare i compagni, magari dopo un buon Mondiale o magari, addirittura, dopo averlo vinto. Sarebbe una luce profondo all'interno di un momento benissimo. "In bocca al lupo, ragazzi". Già, in bocca al lupo Medhi.