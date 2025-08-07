Man Utd, non solo Sesko: piace Baleba del Brighton

Il Manchester United non pensa solo all'attacco. Dopo aver sistemato l'attacco con le operazioni Cunha e Mbeumo ed essere a un passo da Benji Sesko, i Red Devils cercano rinforzi in mediana. Secondo quanto riporta il The Athletic, lo United avrebbe chiesto informazioni al Brighton sul costo di Carlos Baleba, centrocampista classe 2004 che nell'ultima stagione ha brillato con i Seagulls. Il Brighton ha fatto sapere che il camerunese, in scadenza nel 2028 con opzione per un ulteriore anno, non è in vendita è che potrebbe partire soltanto a fronte di un'offerta monstre.