Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Man Utd, non solo Sesko: piace Baleba del Brighton

07 Ago 2025 - 13:26

Il Manchester United non pensa solo all'attacco. Dopo aver sistemato l'attacco con le operazioni Cunha e Mbeumo ed essere a un passo da Benji Sesko, i Red Devils cercano rinforzi in mediana. Secondo quanto riporta il The Athletic, lo United avrebbe chiesto informazioni al Brighton sul costo di Carlos Baleba, centrocampista classe 2004 che nell'ultima stagione ha brillato con i Seagulls. Il Brighton ha fatto sapere che il camerunese, in scadenza nel 2028 con opzione per un ulteriore anno, non è in vendita è che potrebbe partire soltanto a fronte di un'offerta monstre.  

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:15
Calciomercato Live

Calciomercato Live

00:27
jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

01:28
Ecco la Miretti story

Ecco la Miretti story

01:28
Il ritorno di Sprtiello

Il ritorno di Sportiello

01:22
La Juve saluta Weah

La Juve saluta Weah

01:34
Da esuberi a tesoretto

Da esuberi a tesoretto

01:36
Calciomercato live

Calciomercato live

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:58
Calciomercato live

Calciomercato live

00:39
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:20
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:47
Lookman e Vlahovic.

Mercato, il futuro di Lookman e Vlahovic

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

02:36
Calciomercato live

Calciomercato live

02:15
Calciomercato Live

Calciomercato Live

I più visti di Mercato

jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

L'agente D'Amico e l'assist a Lookman: "Dopo il caso Diarra può rescindere con l'Atalanta"

La Juve saluta Weah

La Juve saluta Weah

Caso Lookman, nuova puntata? A Zingonia interviene Percassi: Inter spettatrice interessata

Inzaghi è pronto a soffiare Darwin Nunez alla Serie A: scatta l'assalto dell'Al Hilal

Da Jashari a Lookman passando per Gyokeres e Osimhen: è il mercato del braccio di ferro

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:00
Psg, trovato l'accordo con il Lille per Chevalier
15:40
Torino forte su Elmas: accordo con il Lipsia vicino
15:13
La Cremonese spinge per Bondo: c'è l'ok del Milan, la formula
14:32
Parma, ai dettagli la trattativa per Man al PSV
14:10
Leverkusen, caccia dell'erede di Wirtz: Akliouche il sogno