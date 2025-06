Inter, Chivu: "Buon primo tempo poi è mancata cattiveria sotto porta"

In conferenza stampa: "Sapevo il loro modo di giocare, anche se non ci aspettavamo giocassero con tre centrali. Loro sono comunque una squadra di esperienza, noi ci siamo comportati abbastanza bene nel primo tempo, creando opportunità anche dopo il gol, la reazione è stata buona. Nel secondo tempo avremmo potuto fare il secondo gol. Difesa a zona? Ho concordato la mia idea con loro, abbiamo deciso di cambiare modo di difendere sulle palle inattive perché spesso sull'uomo ti portano via spazi sul primo palo o sul secondo. Probabilmente avremmo preso gol anche difendendo a uomo". E ancora: "Ci abbiamo provato oggi, siamo stati propositivi per maggior parte della partita ma in questo momento con le poche energie che abbiamo siamo andati un po' in difficoltà dal punto di vista fisico. Non cerco scuse ma dal punto di vista dell'atteggiamento e del rispetto dell'avversario questa cosa non è mai mancata".