Lookman rompe con l’Atalanta, multa in arrivo. L’Inter prepara il rilancio

Ademola Lookman ha disertato il ritiro di Zingonia, cosa succede adesso? L'assenza del nigeriano all’allenamento di ieri non ha sorpreso l’Atalanta, ma ha contribuito ad alzare ulteriormente la tensione tra le parti. La dirigenza orobica non ha nascosto il fastidio per il comportamento del giocatore, al terzo strappo dopo il blackout sui social e il messaggio polemico su Instagram, e adesso valuta se adottare provvedimenti disciplinari: l'ipotesi di una multa per l'assenza ingiustificata di ieri è molto concreta. La Dea comunque rimane ferma sulla sua posizione e non intende cedere a pressioni esterne, ribadendo che tempi e modi per un'eventuale cessione verranno stabiliti esclusivamente dalla società. Non è escluso che già oggi Lookman torni a Zingonia, ma il silenzio totale da parte sua lascia ancora aperto ogni scenario.