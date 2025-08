Inter-Lookman, l'Atalanta lo attende a Zingonia ma ogni scenario è aperto

Perché se il giocatore nello sfogo social ha rimarcato il gentlemen agreement (non è una promessa scritta), il club fa trapelare che è ancora valido ma era stato stabilito solo a fronte di un'offerta equa proveniente dall'estero, il che quindi escluderebbe l'Inter e qualsiasi altra pretendente italiana a meno di una proposta da far girare la testa (i 50 milioni sin qui circolati o, forse, anche di più?). Il cortocircuito sembra proprio qui, con l'Atalanta che ha dato per scontato - visto che il patto di dodici mesi fa era nato sulla scia della proposta, rifiutata, del PSG - che questa estate la via preferenziale gli sarebbe stata garantita solo fuori dall'Italia ma di fatto questo non è mai stato comunicato in via ufficiale al giocatore e al suo entourage che credevano sarebbe stata buona per ogni mercato, quindi anche in Serie A, e ora sono risentiti per questo.