L'Inter si muove per dimenticare Palestra: Provedel, Solet e Jones per il bis tricolore

Il dopo-Sommer, come si sa, ha un volto e dei guanti. In realtà sarà il vice di Martinez, già designato come prossimo titolare da Chivu. L'affare con la Lazio per Ivan Provedel è chiuso. Nonostante il muro iniziale di Lotito, l'Inter ha accelerato versando circa 3 milioni di euro nelle casse biancocelesti. Il portiere friulano, interista da sempre, ha firmato un biennale da 1,5 milioni a stagione (con opzione per il terzo anno). Un usato sicuro di grandissima affidabilità.