L'Inter si muove per dimenticare Palestra: Provedel, Solet e Jones per il bis tricolore

Quando ormai i tifosi dell'Inter assaporavano l'arrivo del gioiello Marco Palestra, chiamato a sostituire il partente Dumfries, è arrivato lo scippo più inaspettato. Il blitz del Chelsea ha fatto saltare il banco. Solo un inconveniente per la coppia Marotta-Ausilio, che sta lavorando per regalare a Chivu una rosa che possa tentare il bis in campionato e una buona resa nella prossima Champions League.
Il dopo-Sommer, come si sa, ha un volto e dei guanti. In realtà sarà il vice di Martinez, già designato come prossimo titolare da Chivu. L'affare con la Lazio per Ivan Provedel è chiuso. Nonostante il muro iniziale di Lotito, l'Inter ha accelerato versando circa 3 milioni di euro nelle casse biancocelesti. Il portiere friulano, interista da sempre, ha firmato un biennale da 1,5 milioni a stagione (con opzione per il terzo anno). Un usato sicuro di grandissima affidabilità.
Per la difesa si continua a lavorare per Solet dell'Udinese. L'Inter ha già ridotto la distanza con il club friulano, offrendo circa 23 milioni contro una richiesta tra i 25 e i 30. L'ottimismo per la buona riuscita dell'operazione nasce anche dalla volontà del giocatore, che ha già un primo accordo con il club nerazzurro.
Con i soldi risparmiati dall'affare Palestra, poi, l'Inter è piombata con decisione su Curtis Jones del Liverpool. Chivu vede nell'inglese un profilo impattante, un incursore moderno alla McTominay capace di spaccare le partite. C'è sempre la forbice di dieci milioni tra la richiesta di 30 e l'offerta di 20, ma è molto probabile che i due club possano trovare l'accordo a metà strada.