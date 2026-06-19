MANOVRE NERAZZURRE

Inter, occhi sul domino centrocampisti in Premier: come Anderson e Tonali possono avvicinare Jones

Con la cessione dei due centrocampisti pioggia di milioni su Forest e Newcastle che potrebbero sferrare l'assalto a Stankovic e Frattesi. Così i nerazzurri sperano di finanziare il resto del mercato

19 Giu 2026 - 12:30
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L'Inter va già oltre Marco Palestra. L'esterno italiano è sempre più vicino ai nerazzurri: vanno limati i dettagli dell’offerta con l'Atalanta, ma le sensazioni di tutti i protagonisti della vicenda sono positive. E allora Ausilio e Marotta pensano alle prossime mosse per completare il prima possibile la rosa da mettere a disposizione a Cristian Chivu. Nelle idee dei vertici nerazzurri oltre all'esterno serviranno: un portiere (Provedel a un passo), uno o due difensori (in base alla scelta sul futuro di De Vrij) con Solet in pole position. La ciliegina sulla torta sarebbe Curtis Jones, il centrocampista preferito del tecnico romeno per completare il reparto. Tra la richiesta di 30 più percentuale sulla futura rivendita e l'offerta presentata al Liverpool da 20 ballano circa una decina di milioni: una forbice che potrebbe venir chiusa con l'incasso di qualche cessione

I primi indiziati a partire sono Asllani e Pavard, giocatori fuori progetto da cui difficilmente i nerazzurri potranno racimolare più di una ventina di milioni. Quelli che potrebbero garantire una cifra più sostanziosa sono Davide Frattesi e Aleksandar Stankovic. E, in questo senso, le notizie che arrivano dall'Inghilterra fanno ben sperare l'Inter. Il City è fiducioso di riuscire a vincere la corsa per Elliot Anderson, centrocampista del Nottingham Forest e della nazionale inglese. Per farlo servirà una cifra molto vicina ai 120 milioni di euro. Una pioggia di milioni che il Forest poi andrebbe a reinvestire sul mercato e la prima richiesta del neo tecnico Vito Pereira è Davide Frattesi. Il centrocampista azzurro, che piace tanto anche alla Juve, ha già dato apertura alla soluzione britannica e i nerazzurri aspettano l'offerta giusta per lasciarlo andare: per 30 milioni l'ex Sassuolo può lasciare Milano.

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Un discorso simili coinvolge Sandro Tonali e Aleksandar Stankovic. Il primo è uno dei pezzi pregiati del mercato di quest'estate in Premier: Arsenal e Man Utd hanno chiesto informazioni ma il club più vicino all'ex Milan è il Tottenham di De Zerbi. Gli Spurs sarebbero pronti a investire una cifra vicina ai 100 milioni per portare Tonali a Londra. Come per il Forest, dopo la cessione milionaria i Magpies avrebbero un bel gruzzoletto da reinvestire. Da tempo i bianconeri inglesi seguono con attenzione la situazione di Aleks Stankovic. L'Inter ha esercitato la recompra da 23 milioni per riprendere il figlio di Dejan dal Bruges, dove si è affermato come uno dei centrocampisti emergenti più interessanti in Europa, ma il suo futuro ancora tutto da scrivere: l'idea di Chivu sarebbe quella di valutarlo in ritiro ma se dovesse arrivare un'offerta da 40/50 milioni in viale della Liberazione potrebbero vacillare. Il mercato, si sa, è una questione d'incastri. 

La classifica degli acquisti più costosi della storia dell'Inter

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© italyphotopress | 1) Romelu Lukaku acquistato dal Manchester United nel 2019 per 74 milioni
© italyphotopress | 1) Romelu Lukaku acquistato dal Manchester United nel 2019 per 74 milioni
© italyphotopress | 1) Romelu Lukaku acquistato dal Manchester United nel 2019 per 74 milioni

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© italyphotopress | 1) Romelu Lukaku acquistato dal Manchester United nel 2019 per 74 milioni

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