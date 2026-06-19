Inter, occhi sul domino centrocampisti in Premier: come Anderson e Tonali possono avvicinare Jones

L'Inter va già oltre Marco Palestra. L'esterno italiano è sempre più vicino ai nerazzurri: vanno limati i dettagli dell’offerta con l'Atalanta, ma le sensazioni di tutti i protagonisti della vicenda sono positive. E allora Ausilio e Marotta pensano alle prossime mosse per completare il prima possibile la rosa da mettere a disposizione a Cristian Chivu. Nelle idee dei vertici nerazzurri oltre all'esterno serviranno: un portiere (Provedel a un passo), uno o due difensori (in base alla scelta sul futuro di De Vrij) con Solet in pole position. La ciliegina sulla torta sarebbe Curtis Jones, il centrocampista preferito del tecnico romeno per completare il reparto. Tra la richiesta di 30 più percentuale sulla futura rivendita e l'offerta presentata al Liverpool da 20 ballano circa una decina di milioni: una forbice che potrebbe venir chiusa con l'incasso di qualche cessione



I primi indiziati a partire sono Asllani e Pavard, giocatori fuori progetto da cui difficilmente i nerazzurri potranno racimolare più di una ventina di milioni. Quelli che potrebbero garantire una cifra più sostanziosa sono Davide Frattesi e Aleksandar Stankovic. E, in questo senso, le notizie che arrivano dall'Inghilterra fanno ben sperare l'Inter. Il City è fiducioso di riuscire a vincere la corsa per Elliot Anderson, centrocampista del Nottingham Forest e della nazionale inglese. Per farlo servirà una cifra molto vicina ai 120 milioni di euro. Una pioggia di milioni che il Forest poi andrebbe a reinvestire sul mercato e la prima richiesta del neo tecnico Vito Pereira è Davide Frattesi. Il centrocampista azzurro, che piace tanto anche alla Juve, ha già dato apertura alla soluzione britannica e i nerazzurri aspettano l'offerta giusta per lasciarlo andare: per 30 milioni l'ex Sassuolo può lasciare Milano.