L'Inter considera l'affare Lookman "congelato": nel mirino un centrocampista e un centrale

L'affare Lookman al momento è congelato: sì, Inter e Atalanta hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento a Bergamo di Zalewski ma non hanno parlato dell'attaccante nigeriano né intendono farlo nei prossimi giorni. Il mercato, per sua stessa natura, non ha mai nulla di definitivo sino al gong di chiusura ma, lo ribadiamo, ora come ora i Percassi continuano a non considerare Lookman sul mercato e Marotta e Ausilio dal canto loro non hanno intenzione di riaprire la pratica.