INTER

L'Inter considera l'affare Lookman "congelato": nel mirino un centrocampista e un centrale

Al momento radicale cambio di strategia: la quinta punta, eventualmente, solo a fine mercato

17 Ago 2025 - 19:57
L'affare Lookman al momento è congelato: sì, Inter e Atalanta hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento a Bergamo di Zalewski ma non hanno parlato dell'attaccante nigeriano né intendono farlo nei prossimi giorni. Il mercato, per sua stessa natura, non ha mai nulla di definitivo sino al gong di chiusura ma, lo ribadiamo, ora come ora i Percassi continuano a non considerare Lookman sul mercato e Marotta e Ausilio dal canto loro non hanno intenzione di riaprire la pratica.

Anzi, i dirigenti interisti hanno invece la volontà di riposizionare altrove la cifra stanziata per l'atalantino (più o meno 45 milioni), nello specifico dirottandola su un difensore centrale (un obiettivo è Solet) e su un centrocampista stile Koné (per inciso, dare come definitivamente tramontata la pista che porta al romanista è sbagliato).

I milioni incassati per Zalewski (17) e quelli che si presumono possano entrare con la cessione di Asllani (la trattativa con il Bologna è destinata a entrare nel vivo settimana prossima) potrebbero poi alzare il livello dei giocatori nel mirino dell'Inter, destinando la questione quinta punta agli ultimissimi giorni di agosto, valutando le opportunità che immancabilmente si presentano in prossimità della chiusura della finestra di mercato.

Questa la fotografia della situazione attuale, passibile comunque di repentini mutamenti come ben insegnano le vicissitudini degli ultimi giorni: ma al momento la pista Lookman è congelata.

lookman
inter
atalanta

