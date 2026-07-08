Prove di disgelo tra Como e Inter sul caso Chalobah

Rivali in campo, rivali sul mercato. Nelle ultime ore, però, Inter e Como hanno messo in atto una sorta di "patto di non belligeranza" per quanto riguarda Trevoh Chalobah. Il difensore del Chelsea, infatti, piace, e non poco, sia ai nerazzurri, sia ai lariani, che già si erano sfidati per Nico Paz e che hanno messo entrambi gli occhi su Khalaili. Una "guerra" a cui avrebbe provato a mettere fine direttamente il presidente azzurro Mirwan Suwarso.