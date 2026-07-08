MANOVRE NERAZZURRE

Prove di disgelo tra Como e Inter sul caso Chalobah

Suwarso chiama Marotta e garantisce che i lariani non parteciperanno ad aste per il difensore del Chelsea

08 Lug 2026 - 09:42
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Rivali in campo, rivali sul mercato. Nelle ultime ore, però, Inter e Como hanno messo in atto una sorta di "patto di non belligeranza" per quanto riguarda Trevoh Chalobah. Il difensore del Chelsea, infatti, piace, e non poco, sia ai nerazzurri, sia ai lariani, che già si erano sfidati per Nico Paz e che hanno messo entrambi gli occhi su Khalaili. Una "guerra" a cui avrebbe provato a mettere fine direttamente il presidente azzurro Mirwan Suwarso.

Secondo Fabrizio Romano, il numero uno del Como avrebbe chiamato il presidente nerazzurro Beppe Marotta per comunicargli che non avrebbe alcuna intenzione di partecipare ad aste per Chalobah. In pratica, il Como proverà ad assicurarsi l'inglese soltanto se l'Inter non intenderà procedere con la trattativa per portarlo a Milano.

Tutto, insomma, è adesso nelle mani dei campioni d'Italia, che dovranno trovare l'accordo con il Chelsea, visto che quello con il giocatore già c'è. Gli inglesi chiedono non meno di 30-35 milioni di euro, ma adesso non potranno contare su un'asta, visto che da Como si sono chiamati fuori. O, almeno, si sono messi in disparte, in attesa di sviluppi. Anche perché le alternative per Fabregas non mancano. Come Mamadou Sarr del Chelsea stesso o Davinson Sanchez del Galatasaray.

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