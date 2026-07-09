Udinese, Davis rinnova fino al 2031: "The show must go on"

Nuovi capitoli da scrivere insieme a suon di gol: Udinese e Keinan Davis ancora insieme. L'attaccante inglese ha prolungato il suo contratto con il club fino al 30 giugno 2031. Un rinnovo importante per il consolidamento del progetto sportivo che arriva al termine della miglior stagione della carriera vissuta dal bomber di Stevenage, autore nello scorso campionato di ben 10 reti. Una storia quella tra Keinan, l'Udinese e il Friuli caratterizzata dall'amore che tutta la piazza ha sempre dimostrato verso l'eroe di Frosinone che si è consacrato come uno dei migliori attaccanti della Serie A. Good luck Keinan, the show must go on.