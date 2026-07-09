Jorge Jesus ha firmato: è il nuovo ct del Portogallo

È ufficiale: Jorge Jesus ha firmato ed è il nuovo commissario tecnico della Nazionale portoghese. La notizia conferma le voci che circolavano da un paio di giorni ed è stata diffusa dall'agenzia Lusa. Secondo la stessa fonte, Jesus ha firmato un contratto valido fino al 2030. Sostituirà Roberto Martínez, il cui contratto con la Federcalcio portoghese è scaduto ufficialmente ieri. Jesus, 71 anni, verrà presentato al pubblico domani, 10 luglio, anniversario della vittoria portoghese al Campionato europeo di calcio del 2016.