Barcellona, altro prestito da 210 milioni per il mercato

Il Barcellona ha richiesto un finanziamento d'emergenza da 210 milioni di euro, garantito dai futuri proventi dei diritti televisivi, per ottenere immediata liquidità sul mercato ed evitare blocchi nel tesseramento dei nuovi calciatori. Questa manovra finanziaria, denominata "Senior Media Notes", si è resa indispensabile per aggirare i rigidi vincoli del Fair Play Finanziario della Liga e per compensare i ritardi nella ristrutturazione dello Spotify Camp Nou, che hanno posticipato gli incassi commerciali previsti dal club catalano. I fondi ottenuti, che non includono l'investimento già stanziato per Anthony Gordon, verranno interamente utilizzati dalla dirigenza per potenziare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Hansi Flick e per finalizzare le trattative già in fase avanzata per gli acquisti di Karim Adeyemi e João Cancelo. Lo scrive Sport.