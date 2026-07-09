Arsenal, porte girevoli: esce Leandro Trossard, entra Christos Tzolis dal Bruges

Leandro Trossard è ormai diretto al Besiktas: l'eroe dell'ultima Premier League, autore del gol vittoria per il titolo, sta per essere ceduto dall'Arsenal ai turchi per 17 milioni di sterline. In entrata, per 35 milioni di sterline, i Gunners stanno chiudendo Christos Tzolis dal Bruges. Tzolis, di nazionalità greca e classe 2002, è reduce da una stagione spaziale con i belgi: 22 reti e 29 assist in 52 presenze. Per lui, inoltre, si tratterà di un ritorno in Premier League perché in precedenza ha giocato un anno e mezzo al Norwich. A riportare le cifre dell'affare è The Sun.