Inter, vigilia di Natale di lavoro per Lautaro Martinez: ad Appiano per recuperare

Vigilia di Natale all'insegna del lavoro per Lautaro Martinez. Nella prima mattinata del 24 dicembre il bomber nerazzurro si è recato al Suning Training Center di Appiano Gentile per proseguire le attività di recupero dal risentimento agli adduttori accusato nel match di Coppa Italia col Bologna e che lo ha costretto a saltare la sfida col Lecce. A testimoniarlo una storia su Instagram postata dallo stesso Lautaro, che appare ansioso di tornare a disposizione di Simone Inzaghi. L'argentino non dovrebbe farcela per la trasferta di Genova del 29, ma ha già messo nel mirino Inter-Verona del 6 gennaio.