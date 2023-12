Marotta: "Arriverà un nuovo esterno, sarà low cost. Zero ansia sui rinnovi"

PARLA L'AD

L'ad nerazzurro assicura: "Ausilio e Baccin stanno già lavorando, in tanti vogliono restare

© Getty Images "Proveremo a cogliere le opportunità che il mercato offre: sono fiducioso". Lo ha detto Beppe Marotta, ad dell'Inter, stuzzicato sul sostituto di Juan Cuadrado, costretto a operarsi. I nerazzurri cercheranno di imbastire una operazione low cost e le manovre sono già iniziate. "Ausilio e Baccin stanno lavorando - ha assicurato il noto dirigente -. Non lasceremo nulla di intentato. I rinnovi di Dimarco e Mkhitaryan? In tanti vogliono restare, per noi è motivo d'orgoglio. Non abbiamo alcuna ansia".

Da Candreva a Buchanan: i nomi per l'esterno destro in arrivo alla Pinetina il prossimo gennaio sono diversi: "L'assenza Cuadrado ci porta a trovare un sostituto, ci sono dubbi sul suo recupero - ha aggiunto Marotta a Sky Sport -. Ma siamo nel mercato di riparazione, non sempre esistono opportunità che portano vantaggi. Ma sono certo che troveremo soluzione congrua e coerente col nostro concetto di sostenibilità".