Inter, senti il papà di Kean: "Vorrebbe andarci, è casa sua"

27/06/2019

Mentre in casa Inter si definiscono gli acquisti di Lukaku ( c'è l'offerta ) e Dzeko ( c'è un intoppo ) ed è sempre caldo il caso Icardi , un altro attaccante 'si propone', a sorpresa, ai nerazzurri. Si tratta di Moise Kean , centravanti in forza alla Juventus ma che, come ha svelato suo padre, sogna da sempre di vestire la maglia dell'Inter: "Quando giocava al Torino me lo diceva sempre: 'Dopo il Toro portami all’Inter'".

“Tutto è nato quando stavamo camminando per le bancarelle e gli ho detto di scegliere una maglia - ha raccontato il padre dell'attaccante bianconero a Passioneinter.com - Non ha dubitato, scegliendo subito quella nerazzurra di Martins". "L’Inter è la sua casa - ha aggiunto - l’ha scelta da piccolo, sicuramente lui vorrebbe andarci. Poi dipende dalle offerte che arrivano. Se l’Inter offrirà di più rispetto a quello che prende ora, per me ci andrà".

Continuando a parlare di mercato, il signor Kean ha svelato inoltre che l'estero è una possibilità molto lontana: "L’ho letto sui giornali, ma non ne ho ancora parlato con Raiola: prima di prendere queste decisioni mi contatterà, visto che pur essendo maggiorenne ha ancora delle radici qui. Gli consiglierò di andare all’Inter così sarà anche più vicino a me, invece che andare in Olanda”.

Non solo mercato però, perché il comportamento di Kean durante l'Europeo Under21 ha fatto molto discutere: "Deve comportarsi come gli altri - ha dichiarato il padre - Personalmente ho sostenuto Di Biagio (che lo ha escluso dalla sfida col Belgio, ndr): facendo così ha fatto vedere al ragazzo che se lo fa ancora ci sono delle conseguenze. Il mister ha fatto bene. Spero che il prossimo anno possa crescere anche da questo punto di vista".

Poi il sogno per gli anni a venire, il Pallone d'Oro: "Penso che ad oggi abbia dato solo il 50% di quello che è il suo reale potenziale. Come papà l'ho sempre detto: da lui mi aspetto il Pallone d’Oro. E finché non me lo porta a casa… Sono sicuro che lo vincerà. Sta crescendo, può farcela in 3-4 anni. Non dimentichiamoci che a neanche 20 anni gioca nella Juventus e ha già esordito, facendo due gol, in Nazionale".