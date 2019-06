Inter, accordo per Lazaro e anche Lukaku si avvicina

26/06/2019

Cinque ore: tanto è durato il vertice in sede tra la dirigenza dell'Inter e Federico Pastorello. D'altronde l'agente è coinvolto in almeno tre trattative nerazzurre caldissime: si parte da Romelu Lukaku per passare a Valentino Lazaro e arrivare a Edoardo Vergani. In particolare l'incontro sarebbe stato utile per sbloccare la situazione del terzino austriaco dell'Hertha Berlino. L'accordo è stato trovato per 21,5 milioni di euro. Non solo però, perché anche sul fronte Lukaku è arrivata una svolta importante: i nerazzurri hanno infatti chiesto allo United il prestito biennale oneroso a 10 milioni con obbligo di riscatto fissato a 60 e i Red Devils, per la prima volta, stanno seriamente prendendo in considerazione l'offerta considerandola congrua.