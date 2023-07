L'Inter saluta tutti, ma non Handanovic: indizio social per il rinnovo?

INDIZIO SOCIAL

I nerazzurri salutano tutti gli svincolati sui social, ma dimenticano il capitano e i tifosi sperano nel rinnovo

© Getty Images L'Inter saluta gli svincolati Skriniar, D'Ambrosio, Gagliardini e Dzeko, ma si dimentica di Samir Handanovic. E al 30 giugno, data in cui i giocatori in scadenza possono ritenersi liberi, la dimenticanza nerazzurra potrebbe anche sapere di indizio di mercato, con il portiere che potrebbe non essere stato salutato sui social e sul sito ufficiale nerazzurro perché, alla fine, l'addio non è così scontato. C'è chi ipotizza spiragli per il rinnovo con lo sloveno che, dopo 11 anni, potrebbe non vedere finita la sua avventura in nerazzurro.

I nomi che avrebbero dato l'addio all'Inter a fine stagione erano noti, ma ai tifosi non sfuggono i particolari. Con l'addio di Skriniar, passato al Psg con l'accordo già raggiunto da gennaio, sono stati infatti tanti i saluti social che nelle ultime ore l'Inter ha dedicato ai suoi, ormai, ex giocatori. Ma a mancare all'appello, come detto, è il capitano.

Dimenticanza o indizio di mercato? Presto per dirlo, ma la porta a oggi sembrerebbe essere il reparto con meno certezze per i nerazzurri. Con Onana corteggiato dalla Premier, col Manchester United che punta forte l'estremo difensore camerunese, mancherebbe infatti il portiere in casa Inter, con Handanovic che potrebbe restare per fare da secondo d'esperienza a un giovane in arrivo come potrebbe essere Trubin.

Ma nulla è scritto, né tantomeno firmato, tra Handanovic e l'Inter che però, quasi involontariamente, sui social potrebbe aver dato più di un indizio.

