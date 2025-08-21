Logo SportMediaset
Inter, Asllani verso il Torino: decisiva la volontà del calciatore

Operazione ben avviata tra i nerazzurri e i granata: decisiva la volontà del classe 2002

21 Ago 2025 - 09:37

In un'estate e un calciomercato caratterizzati dalle telenovele (da Lookman a Jashari passando per Isak e molti altri ancora) un'altra sotria ancora sembra avvicinarsi al suo epilogo: Kristjan Asllani è sempre più vicino al Torino.

Una storia a lieto fine più per il calciatore e i granata che per l'Inter: i nerazzurri infatti dopo aver praticamente chiuso la cessione a titolo definitivo del play albanese prima col Betis (una dozzina abbondante di milioni) e poi con il Bologna (10 milioni più un 40% sulla futura rivendita) si dovranno accontentare di un prestito oneroso (1,5 milioni) con diritto di riscatto a 12.

A far pendere la bilancia verso Torino è stata proprio la volontà ferma del calciatore: dopo aver categoricamente rifiutato soluzioni estere, Kristjan era stato molto vicino al Bologna. Poi però la trattativa con i rossoblù si è arenata: un po' per il mancato accordo sullo stipendio del classe 2002 (distanza di 300mila euro tra domanda e offerta), un po' per mancanza di convinzione del ragazzo nello sposare il progetto. E così la pista granata ha preso sempre più corpo. I colloqui tra il ragazzo e Marco Baroni hanno poi spazzato via ogni dubbio: Asllani ha scelto il Torino ed è stato irremovibile nella sua volontà. L'Inter ha preso atto di questa posizione e per chiudere la questione ha scelto di accontentare il ragazzo, anche aprendo al prestito con diritto (condizione fondamentale imposta dal Toro). In giornata sono previsti contatti tra i vertici nerazzurri e quelli granata per mettere il tutto nero su bianco: a meno di particolari sorprese, Asllani saluterà Milano in direzione Torino. 

