Inter, Asllani verso il Torino: decisiva la volontà del calciatore

A far pendere la bilancia verso Torino è stata proprio la volontà ferma del calciatore: dopo aver categoricamente rifiutato soluzioni estere, Kristjan era stato molto vicino al Bologna. Poi però la trattativa con i rossoblù si è arenata: un po' per il mancato accordo sullo stipendio del classe 2002 (distanza di 300mila euro tra domanda e offerta), un po' per mancanza di convinzione del ragazzo nello sposare il progetto. E così la pista granata ha preso sempre più corpo. I colloqui tra il ragazzo e Marco Baroni hanno poi spazzato via ogni dubbio: Asllani ha scelto il Torino ed è stato irremovibile nella sua volontà. L'Inter ha preso atto di questa posizione e per chiudere la questione ha scelto di accontentare il ragazzo, anche aprendo al prestito con diritto (condizione fondamentale imposta dal Toro). In giornata sono previsti contatti tra i vertici nerazzurri e quelli granata per mettere il tutto nero su bianco: a meno di particolari sorprese, Asllani saluterà Milano in direzione Torino.