Inter, il post Onana può aprire le porte al rinnovo di Handanovic: piace Trubin

INTER

Per la porta nerazzurra salgono le quotazioni del 22enne Trubin: con lui potrebbe restare l'esperto sloveno

© Getty Images La partenza di Onana può indirizzare e cambiare anche il futuro di Handanovic! Con il portiere camerunese destinato a lasciare l'Inter per trasferirsi al Manchester United (i Red Devils sono pronti a soddisfare la richiesta del club nerazzurro sborsando una cifra vicina ai 60 milioni di euro tra parte fissa e bonus) si apre inevitabilmente la caccia al sostituto. Perso Vicario, per l'Inter si aprono due strade: scegliere un nuovo portiere di sicura esperienza oppure scommettere su un giovane a cui affiancargli magari ancora lo sloveno. Nel primo caso i profili sono quelli noti già da diversi giorni: Lloris, Keylor Navas e Sommer. Nel secondo invece gli indizi portano a Mamardashvili, ma il georgiano del Valencia costa circa 30 milioni, quindi oltre il budget prefissato, e da ultimo a Trubin, numero uno dello Shakhtar Donetsk e dell’Ucraina, in scadenza di contratto nel 2024, quindi più abbordabile, con una valutazione inferiore ai 10 milioni.

L'addio di Onana, divenuto in una sola stagione leader indiscusso dello spogliatoio e idolo della tifoseria nerazzurra, poggia esclusivamente su motivazioni di bilancio: arrivato a parametro zero garantirebbe una colossale plusvalenza, vitale per le casse interiste. Sul piano "sportivo" una partenza molto pensante, che Simone Inzaghi ha dovuto accettare per forza di cose. Nella mente del tecnico c'è l'idea di puntare su un portiere esperto, che dia immediate garanzie e che sappia sposare la sua filosofia di gioco. Le dinamiche del mercato, però, posso portare in altre direzioni. Come anticipato ieri dalla Gazzetta dello Sport ha dunque preso quota la pista Trubin, che con i suoi 22 anni rappresenterebbe anche un investimento per il futuro. A quel punto, però, servirebbe al suo fianco una presenza esperta che possa fargli da chioccia. Da qui, dunque, l'ipotesi che Handanovic possa proseguire per un anno ancora la sua esperienza in nerazzurro.