Inter, Ten Hag vuole Onana in ritiro: il Manchester Utd pronto a sborsare 60 mln

INTER

Il futuro del portiere camerunese sempre più lontano dai nerazzurri

© afp Ten Hag, allenatore del Manchester United, ha spinto per convincere il club a puntare con decisione su Andrè Onana: conosce bene il portiere camerunese, lo ha allenato all'Ajax, è convinto che possa essere un uomo cardine nella risalita del Red Devils nella corsa contro i cugini freschi di Triplete del City. La volontà è quella di provare a chiudere la trattativa abbozzata con l'Inter in tempi rapidi, già entro la fine di giugno. Il "fascicolo" Onana è nelle mani di Piero Ausilio che, riporta la Gazzetta dello Sport, si trova a Ibiza dove ha incontrato nei giorni scorsi David Harrison, director of football operations del Manchester United. La posizione del club nerazzurro è chiara: per cedere il proprio portiere la richiesta è di 60 milioni tra parte fissa e bonus. Tutta plusvalenza. E gli inglesi paiono pronti a soddisfare le richieste nerazzurre.

Cifra che permetterebbe poi (assieme alla risoluzione della situazione riguardante Brozovic) di dedicarsi alla "questione Lukaku" innanzitutto, potendo finalmente intavolare una trattativa concreta con il Chelsea. Certo, la partenza di Onana (che all'Inter sta bene e che non sta facendo alcuna pressione per andarsene) aprirebbe un buco tra i pali della porta nerazzurra. Con Vicario approdato il Tottenham, i nomi che circolano in questi giorni sono bene o male sempre gli stessi, vale a dire Mamardashvili del Valencia (ma il club spagnolo chiede 30 milioni), Sommer, Lloris e Keylor Navas. Per ora sondaggi, in attesa di una definizione che in un senso o nell'altro non tarderà ad arrivare. Come Ten Hag anche Simone Inzaghi ha chiesto di poter avere tra le mani una rosa definita il prima possibile. Sicuramente non rinuncerebbe mai di sua spontanea volontà a Onana, ma se le decisioni della società saranno altre che vengano prese per lo meno in tempi rapidi.