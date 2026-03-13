Dopo l'Arsenal anche il Newcastle su Pio Esposito: l'Inter ha le idee chiare

È bastata meno di una stagione in Serie A per finire nei radar delle squadre più importanti d'Europa. Il mondo di Pio Esposito è stato stravolto in meno di 12 mesi. Un anno fa, di questi tempi, il più piccolo degli Esposito lottava per centrare la promozione con lo Spezia, oggi è reduce da un Milan-Inter giocato da titolare e, più in generale, un'annata segnata da tante prime volte: dall’esordio in A a quello in Champions passando perfino per la Nazionale. Non solo le presenze, anche i gol: Pio infatti ha già timbrato il cartellino in tutte le competizioni a cui ha preso parte. Non una cosa scontata a 20 anni, 21 a giugno. La cosa che fa più impressione di Esposito infatti sono i margini di miglioramento: è un classe 2005 con un fisico, e una testa, già da adulto. Anche la tecnica non è banale per una punta della sua stazza. Per questo i dubbi sull'avvenire di Pio sono pochissimi.