MANOVRE NERAZZURRE

Dopo l'Arsenal anche il Newcastle su Pio Esposito: l'Inter ha le idee chiare

Il club inglese in estate acquisterà una punta: il giovane azzurro è apprezzatissimo ma in viale della Liberazione hanno un piano preciso

13 Mar 2026 - 12:04
videovideo

È bastata meno di una stagione in Serie A per finire nei radar delle squadre più importanti d'Europa. Il mondo di Pio Esposito è stato stravolto in meno di 12 mesi. Un anno fa, di questi tempi, il più piccolo degli Esposito lottava per centrare la promozione con lo Spezia, oggi è reduce da un Milan-Inter giocato da titolare e, più in generale, un'annata segnata da tante prime volte: dall’esordio in A a quello in Champions passando perfino per la Nazionale. Non solo le presenze, anche i gol: Pio infatti ha già timbrato il cartellino in tutte le competizioni a cui ha preso parte. Non una cosa scontata a 20 anni, 21 a giugno. La cosa che fa più impressione di Esposito infatti sono i margini di miglioramento: è un classe 2005 con un fisico, e una testa, già da adulto. Anche la tecnica non è banale per una punta della sua stazza. Per questo i dubbi sull'avvenire di Pio sono pochissimi. 

Bastoni, Dumfries e Thuram: i dubbi e le certezze di Chivu dopo l'ultimo allenamento ad Appiano

Elementi che hanno confermato ai vertici di Viale della Liberazione di avere un vero e proprio "tesoro" tra le mani. Così lo aveva definito il presidente nerazzurro, Beppe Marotta, rispondendo a un ipotetico interessamento dell'Arsenal per Pio: "È il fiore all'occhiello del nostro vivaio ed è un patrimonio del calcio italiano: non facciamo player trading. Nel futuro tutto può accadere ma quello in cui Pio non sarà più all'Inter è un futuro molto lontano...", aveva detto prima della semifinale di andata di Coppa Italia il dirigente nerazzurro.

Thuram, ora o mai più: dopo la febbre nel derby e le voci sulla Juve, l'Inter gli chiede una prova da big

Oggi però un retroscena riportato da Fabrizio Romano riaccende il discorso: il Newcastle per l'estate pensa seriamente a Pio Esposito. Dopo l'addio di Isak, i Magpies sono andati all-in su Woltemade. L'atipico centravanti tedesco però, dopo un buon avvio, si è un po' fermato. E allora dopo Tonali, il club inglese avrebbe messo nel mirino un altro azzurro, Pio. L'Inter però non ha nemmeno intenzione di farsi tentare. La posizione della società è molto chiara ed è quella già espressa da Marotta: Pio Esposito è un "tesoro", e per far vacillare i nerazzurri servirebbe davvero un'offerta irrinunciabile. 

francesco pio esposito
newcastle
arsenal
mercato inter
marotta

