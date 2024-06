Inter, Oristanio conteso da Genoa e Venezia

l'intrigo

L'agente del classe 2002 in sede per parlare del futuro del suo assistito, già "promesso" al Genoa per Martinez ma che piace molto pure al Venezia

Josep Martinez all'Inter, un affare ormai delineato in ogni sua parte: 15 milioni di euro al Genoa più il prestito di Gaetanio Oristanio oppure, soluzione più gradita ai nerazzurri, una decina di milioni di cash più il cartellino del giocatore di ritorno dal prestito al Cagliari. Eppure c'è ancora qualcosa da definire, e riguarda proprio la contropartita che andrà nella squadra di Gilardino. Non è un caso che sul tavolo di Inter e Genoa resti viva l'opzione Satriano perché Oristanio ha un'altra pretendente che fa piuttosto sul serio: il Venezia.

Al momento i rossoblù sarebbero interessati a prendere in prestito il giocatore offensivo nerazzurro mentre i lagunari pensano ad acquistarlo a titolo definitivo inserendolo magari nell'affare Tessmann. E così l'incastro potrebbe anche far arrivare Martinez ad Appiano con Satriano a Genova mentre Tessmann diverrebbe ugualmente nerazzurro (ma restando un anno in prestito a Venezia) e Oristanio andrebbe a titolo definitivo agli ordini di - ormai è quasi certo - Eusebio Di Francesco insieme a Filip Stankovic.

"Oristanio individuato dal Genoa nell’operazione Martinez ma ci possono essere margini per il Venezia? C’è il Genoa, ci sono altre squadre, c’è il Venezia. Abbiamo già definito il suo futuro? No" ha detto in modo molto criptico Giuseppe Riso, agente del giocatore, passato oggi nella sede dell'Inter. Il segno che tutto è ancora aperto.

