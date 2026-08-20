Inter, Oaktree valuta l'ingresso di soci di minoranza

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Okatree potrebbe decidere di cedere parte delle quote anche per stabilire un valore di mercato certo dell'Inter. Al momento le valutazioni oscillano, debiti compresi, tra 1,5 e 2,1 miliardi di euro. L'operazione che farebbe entrare soci di minoranza fisserebbe un prezzo certo per la società. Oaktreee in questi due anni alla guida dell'Inter ha riportato il bilancio dei nerazzurri in positivo e ha guidato le operazioni per la costruzione del nuovo stadio, aumentando sensibilmente la valutazione del club.