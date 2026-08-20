Inter, con Jones il centrocampo è "da Premier": quante soluzioni per Chivu

Ora il problema - se di problema si può parlare - sarà la gestione delle rotazioni e dei minutaggi, anche se con tre competizioni (più la Supercoppa) da affrontare è probabile che le occasioni arrivino per tutti. Bisogna dare atto a Chivu di avere mantenuto un atteggiamento coerente in tutta questa lunga estate. A fine luglio, prima dell’amichevole contro il Manchester City che l'Inter vinse ai rigori utilizzando molti giovani, era stato esplicito: “Ci vuole pazienza, il mercato è ancora lungo. La squadra è competitiva, ma c’è sempre bisogno di giocatori importanti. Siamo attenti alle opportunità”. E quelle opportunità sono arrivate, sotto forma di sconti consistenti, senza la necessità di cambiare obiettivi. Ora, se a qualcuno fosse sfuggita la dimensione della corazzata Inter nel settore di centrocampo, proviamo a riassumerla così.