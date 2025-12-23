L'Inter torna dall'Atalanta e guarda già al futuro: piacciono Palestra ed Ederson

Autore di una grande prima parte di stagione con la maglia del Cagliari, Marco Palestra è di fatto la vera rivelazione di questo inizio di stagione. Forte fisicamente e abile in entrambe le fasi, rappresenta l'identikit ideale per il 3-5-2 di Chivu. Soprattutto perché, a oggi, Dumfries non dà più le garanzie del passato e Luis Henrique oscilla ancora tra l'oggetto misterioso e la buona promessa per il futuro. Proprio per questo motivo, l'Inter potrebbe decidere di fare un importante investimento sugli esterni, ma dovrà comunque attendere fino alla prossima estate, quando Palestra rientrerà dal prestito al Cagliari. Discorso simile vale anche per Ederson, che a giugno potrebbe essere il big "sacrificato" dall'Atalanta per finanziare il mercato. Con il contratto in scadenza nel 2027, il brasiliano potrebbe decidere di chiudere in anticipo la sua parentesi bergamasca, sposando la causa nerazzurra. Un centrocampista forte e duttile come lui non può che essere una risorsa per Chivu. Tutti discorsi che, però, andranno rimandati a giugno e stagione finita, con la speranza che il Mondiale americano non cambi ulteriormente le carte in tavola.