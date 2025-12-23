Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE NERAZZURRE

L'Inter torna dall'Atalanta e guarda già al futuro: piacciono Palestra ed Ederson

Nonostante la vicenda Lookman, i rapporti tra le società restano ottimi come testimoniato dall'operazione Zalewski 

di Martino Cozzi
23 Dic 2025 - 09:45

Nonostante l'apertura del mercato di gennaio sia imminente, l'Inter guarda già al futuro. In casa nerazzurra, infatti, la dirigenza sta già programmando i colpi per la prossima estate, complice anche il poco margine di manovra disponibile nella sessione invernale. L'obiettivo è quello di intervenire principalmente a centrocampo, con focus specifico sulla fascia di destra e in mediana. Proprio per questo motivo, i due nomi più caldi al momento sono quelli di Marco Palestra ed Ederson, entrambi di proprietà dell'Atalanta. 

Leggi anche

A Bergamo Calhanoglu torna al suo posto in regia, Zielinski è ok. Darmian sempre out

Proprio l'Atalanta, club che la scorsa estate ha resistito fino alla fine del mercato agli assalti nerazzurri per Ademola Lookman, rimasto poi a Bergamo. Da sempre, la filosofia della famiglia Percassi prevede la cessione di un solo big a sessione di mercato e l'improvvisa partenza di Retegui, direzione Arabia Saudita, ha spiazzato anche l'Inter, pronta ad affondare il colpo per il nigeriano. Alla fine, Marotta e Auslio, che avevano strappato un extra budget alla proprietà, hanno deciso di virare su Manu Koné della Roma, trattativa mai concretizzata. Per questo motivo, forti della possibilità di investire in estate, seppur con parsimonia, i dirigenti dell'Inter cominciano a sondare il terreno, a partire dalla prossima gara di campionato che vedrà proprio le due squadre incrociarsi al Gewiss Stadium. 

Leggi anche

Juve, assalto a Frattesi: la chiave può essere Muharemovic

Autore di una grande prima parte di stagione con la maglia del Cagliari, Marco Palestra è di fatto la vera rivelazione di questo inizio di stagione. Forte fisicamente e abile in entrambe le fasi, rappresenta l'identikit ideale per il 3-5-2 di Chivu. Soprattutto perché, a oggi, Dumfries non dà più le garanzie del passato e Luis Henrique oscilla ancora tra l'oggetto misterioso e la buona promessa per il futuro. Proprio per questo motivo, l'Inter potrebbe decidere di fare un importante investimento sugli esterni, ma dovrà comunque attendere fino alla prossima estate, quando Palestra rientrerà dal prestito al Cagliari. Discorso simile vale anche per Ederson, che a giugno potrebbe essere il big "sacrificato" dall'Atalanta per finanziare il mercato. Con il contratto in scadenza nel 2027, il brasiliano potrebbe decidere di chiudere in anticipo la sua parentesi bergamasca, sposando la causa nerazzurra. Un centrocampista forte e duttile come lui non può che essere una risorsa per Chivu. Tutti discorsi che, però, andranno rimandati a giugno e stagione finita, con la speranza che il Mondiale americano non cambi ulteriormente le carte in tavola

Ultimi video

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

I più visti di Inter

L'Inter e i dubbi a destra: Luis Henrique non convince, tre nomi per il mercato di gennaio

Paradosso Martinez: dà certezze ma l'Inter in estate comprerà un nuovo portiere. Il sogno è Svilar

Il Barcellona alza il pressing su Bastoni: l'alternativa è Gvardiol del City

Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

La Juve prepara l'assalto a Frattesi: nessuna apertura allo scambio con Thuram

Inter: tutto su Norton-Cuffy, ma per convincere il Genoa servono 20 milioni

Mercato ora per ora
Vedi tutti
09:50
Milan, ecco l'erede di Maignan: Hugo Souza in pole
23:22
Bayern Monaco, definito l'acquisto del 2008 Olaya
22:40
Grave infortunio per Isak: il Liverpool valuta di tornare sul mercato
21:18
Lazio, si pensa al ritorno di Keita
20:36
Premier League, tre club su Semenyo del Bournemouth