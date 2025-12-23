L'Inter torna dall'Atalanta e guarda già al futuro: piacciono Palestra ed Ederson

Nonostante la vicenda Lookman, i rapporti tra le società restano ottimi come testimoniato dall'operazione Zalewskidi Martino Cozzi
Nonostante l'apertura del mercato di gennaio sia imminente, l'Inter guarda già al futuro. In casa nerazzurra, infatti, la dirigenza sta già programmando i colpi per la prossima estate, complice anche il poco margine di manovra disponibile nella sessione invernale. L'obiettivo è quello di intervenire principalmente a centrocampo, con focus specifico sulla fascia di destra e in mediana. Proprio per questo motivo, i due nomi più caldi al momento sono quelli di Marco Palestra ed Ederson, entrambi di proprietà dell'Atalanta.
Proprio l'Atalanta, club che la scorsa estate ha resistito fino alla fine del mercato agli assalti nerazzurri per Ademola Lookman, rimasto poi a Bergamo. Da sempre, la filosofia della famiglia Percassi prevede la cessione di un solo big a sessione di mercato e l'improvvisa partenza di Retegui, direzione Arabia Saudita, ha spiazzato anche l'Inter, pronta ad affondare il colpo per il nigeriano. Alla fine, Marotta e Auslio, che avevano strappato un extra budget alla proprietà, hanno deciso di virare su Manu Koné della Roma, trattativa mai concretizzata. Per questo motivo, forti della possibilità di investire in estate, seppur con parsimonia, i dirigenti dell'Inter cominciano a sondare il terreno, a partire dalla prossima gara di campionato che vedrà proprio le due squadre incrociarsi al Gewiss Stadium.
Autore di una grande prima parte di stagione con la maglia del Cagliari, Marco Palestra è di fatto la vera rivelazione di questo inizio di stagione. Forte fisicamente e abile in entrambe le fasi, rappresenta l'identikit ideale per il 3-5-2 di Chivu. Soprattutto perché, a oggi, Dumfries non dà più le garanzie del passato e Luis Henrique oscilla ancora tra l'oggetto misterioso e la buona promessa per il futuro. Proprio per questo motivo, l'Inter potrebbe decidere di fare un importante investimento sugli esterni, ma dovrà comunque attendere fino alla prossima estate, quando Palestra rientrerà dal prestito al Cagliari. Discorso simile vale anche per Ederson, che a giugno potrebbe essere il big "sacrificato" dall'Atalanta per finanziare il mercato. Con il contratto in scadenza nel 2027, il brasiliano potrebbe decidere di chiudere in anticipo la sua parentesi bergamasca, sposando la causa nerazzurra. Un centrocampista forte e duttile come lui non può che essere una risorsa per Chivu. Tutti discorsi che, però, andranno rimandati a giugno e stagione finita, con la speranza che il Mondiale americano non cambi ulteriormente le carte in tavola.