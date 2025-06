Inter, Marotta: "Inzaghi ha deciso dopo il Psg. Chivu il profilo che cercavamo"

Dopo giorni sulle montagne russe, Beppe Marotta torna a parlare e provare a fare chiarezza sugli ultimi 5 giorni che hanno scombussolato il mondo Inter. Il presidente nerazzurro ha aprlato così a margine del 'Festival della Serie A' in corso a Parma. Il numero uno del club ha commentato così lo scetticismo di tifosi e stampa sulla decisioni post Monaco: "La risposta è semplice: è normale. Nel calcio se vinci sei bravo, se perdi molto di meno. È rimasto l'amaro in bocca a tutti per la nostra debacle di sette giorni fa, ma fa parte del calcio. Essere arrivati secondi non è un fallimento ma motivo d'orgoglio; essere arrivati in finale di Champions, che è la competizione più importante per club, è straordinario. Ed è ancora più straordinario averlo fatto per due volte in tre anni. Bisogna esaminare anche questo. Vero, c'è amarezza e profonda delusione, ma dico con decisione che la nostra stagione, che non è ancora conclusa perché ci sarà il primo Mondiale per Club dove noi e la Juve rappresenteremo l'Italia, è motivo d'orgoglio".