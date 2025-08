Mercato Inter: tutte le alternative a Lookman tra occasioni, suggestioni e sogni

Questi sono i giorni del dentro o fuori per il passaggio di Ademola Lookman all'Inter. Fino a quando l'Atalanta non darà una risposta definitiva in merito all'offerta da 45 milioni di euro, il nigeriano resta la primissima scelta. Chiaro che, allo stesso tempo, Marotta e Ausilio non possono né vogliono farsi trovare impreparati di fronte all'eventuale no bergamasco e tengono sott'occhio le possibili alternative da regalare a Cristian Chivu per dare velocità e fantasia all'attacco.