Napoli, su Juanlu Sanchez si inserisce il Wolverhampton

Non è ancora arrivato l’accordo tra Siviglia e Napoli per Juanlu Sanchez e il Wolverhampton prova a inserirsi per il terzino spagnolo. Il club andaluso ha bisogno di cedere, la situazione economica del Siviglia è piuttosto complessa e il classe 2003 può permettere agli spagnoli di fare cassa. La richiesta è vicina ai 20 milioni di euro, il Napoli si è spinto fino a 15 milioni più bonus e viste le difficoltà a trovare l’accordo si è inserito prepotentemente il Wolverhampton. Gli inglesi sono pronti ad accontentare il Siviglia, ma devono ancora trovare l’accordo con Juanlu Sanchez che preferisce il Napoli.