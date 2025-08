Inter, scaduta la clausola di Dumfries: i retroscena sul mancato assalto del Barcellona

Denzel Dumfries resta all'Inter. Ieri, giovedì 31 luglio, è scaduta la clausola da 25 milioni di euro presente nel contratto dell'olandese, e non c'è stato alcun assalto del Barcellona. I blaugrana, che pure ci hanno lavorato a lungo negli ultimi mesi con il supporto del noto agente Jorge Mendes non hanno affondato il colpo. E le motivazioni sono soprattutto economiche. O meglio si legano all'impossibilità dei catalani di registrare calciatori senza l'uscita di altri elementi. Un classico delle ultime sessioni di mercato.