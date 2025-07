Lookman-Inter, ultimatum nerazzurro: risposta dell'Atalanta entro il fine settimana

Lookman-Inter è il tormentone dell'estate. L'Atalanta non vuole mollare e la situazione non si sblocca. Sembra un po' la replica, un anno dopo, della vicenda che ha portato Koopmeiners in bianconero la scorsa estate. Di certo è chiaro che i Percassi sanno vendere bene i loro pezzi forti, senza sconti e tirando sul prezzo fino alla resa di chi deve comprare. Almeno per l'olandese è andata così, per il nigeriano lo scopriremo presto.