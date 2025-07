Percassi su Lookman: "Vuole andare via, ma decidiamo noi come e quando"

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, esce allo scoperto sulla questione Lookman: "Ademola è da qualche tempo che manifesta il suo desiderio di andare via, non è un segreto. In tutti i nostri ragionamenti era il giocatore che sarebbe dovuto partire, perché una cessione all’anno fa parte della nostra filosofia. Il mercato porta però cose inaspettate e sapete tutti cosa è successo con Retegui. E per Ademola, nonostante tanti i interessamenti, non c’era stato nulla di concreto", le sue parole.