Inter-Lookman, c'è la risposta dell'Atalanta: "Offerta non accettata". E lui toglie la Dea dai social

Attualmente fermo per un leggero stiramento al polpaccio, il 27enne non partirà insieme alla squadra per la Germania. Ma lo farà più avanti per raggiungere i compagni il prossimo 9 agosto in occasione dell'amichevole col Colonia. Lookman comunque, non ha intenzione di rompere col club questa volta: un atteggiamento apprezzato dall'Atalanta che dopo la cessione di Retegui ha voluto avere la certezza che la partenza di un altro pezzo da novanta avvenisse solo alle proprie condizioni.