Il Napoli non lavora solo per il presente, ma si muove anche in prospettiva e ha messo a segno un colpo dalla Roma. Stando a quanto riportato da Orazio Accomando gli azzurri hanno preso l’esterno classe 2006 Manuel Nardozi, reduce da un’annata vissuta da protagonista al Parma, con cui è arrivato in finale di Primavera 2. Nardozi con la maglia della Roma ha deciso le due finali scudetto giocate con l’Under 16 e l’Under 17 e si unirà alla Primavera azzurra.