Como, si avvicina Morata: accordo vicino tra Milan e Gala per annullare il prestito

Alvaro Morata è sempre più vicino a vestire la maglia del Como. L’attaccante spagnolo in questo momento è a Madrid, non si è aggregato al Galatasaray e spinge per lasciare la Turchia e trasferirsi sulla riva del Lago agli ordini di Cesc Fabregas. Milan e Galatasaray stanno lavorando per interrompere il prestito dell’attaccante spagnolo, che avrebbe dovuto giocare in Turchia fino a gennaio. Dopo le prime resistenze del Gala, i rossoneri - secondo la Gazzetta dello Sport - sono vicini a trovare l’accordo per riportare Morata a Milano prima di cederlo al Como. Per il cartellino del centravanti spagnolo il Milan incasserà circa 10 milioni di euro.