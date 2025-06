Nasce la nuova Inter di Chivu: Hojlund e Bonny sono le priorità per l'attacco

Inutile girarci intorno: la lacuna che ha impedito all'Inter di vincere qualcosa nella stagione appena conclusa è - senza dubbio - la mancanza di valide alternative in attacco. Dietro Lautaro Martinez e Marcus Thuram, il nulla. Ed è proprio da lì che si riparte. E se per un verso la missione londinese di Piero Ausilio non è stata sufficiente per convincere Cesc Fabregas, dall'altra è servita a gettare le basi per una trattativa che riguarda Rasmus Hojlund, 22 anni, l'attaccante danese esploso con la maglia dell'Atalanta e attualmente in forza al Manchester United. Su un punto non ci sono dubbi: Hojlund lascerà i Red Devils, che sono alla ricerca di un superbomber. Resta da definire il "come" e il "quanto". Il danese ha un contratto con lo United fino al 2028 ed è stato pagato 75 milioni nel 2023. Questo significa che sul bilancio del club attuale grava per una quarantina di milioni. Troppi per l'Inter, troppi per quasi tutte le altre società che lo stanno seguendo. Con il parere positivo del diretto interessato, l'Inter propone un prestito con diritto (non obbligo) di riscatto. Non è una trattativa facile, ma ci sono tutti i margini per poterla impostare. In questa stagione, Hojlund ha segnato 4 gol in Premier League e 6 in Europa League, ma in Italia si può rilanciare.