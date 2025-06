Con Chivu poche rivoluzioni nel gioco: l'Inter proseguirà nel solco di Inzaghi

Cristian Chivu è un allenatore giovane, sia di età che di esperienza in panchina. Un dato di partenza importante perché presuppone, perlomeno nel suo caso, un interesse limitato per idee troppo marcate e fondamentaliste. La scelta dell'allenatore rumeno è una conseguenza del fatto di essere cresciuto nell'Inter come tecnico, oltre che come protagonista di vittorie storiche in campo, e del suo essere duttile tatticamente. I nerazzurri proseguiranno sul solco di Inzaghi e sarebbe folle buttare via quattro anni in cui la squadra ha saputo sviluppare un'idea di calcio concreta e a tratti spettacolare, regalando sei trofei e momenti di divertimento a chi ha assistito alle sue partite.