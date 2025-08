Affare Lookman-Inter non si sblocca: l'Atalanta frenata anche dalla percentuale da girare al Lipsia

Una distanza minima nella forma, trattasi poi di 5 milioni di euro se i bonus venissero raggiunti, ma un po' più ampia nella sostanza. Oltre al "decidiamo noi tempi e modi per eventuale cedere il giocatore" che ha tuonato Percassi per sottolineare la posizione di forza dell'Atalanta in questo momento, c'è un aspetto economico che può spiegare in parte questa mancanza di passi in avanti dopo tanti sforzi e riguarda l'operazione che la stessa società orobica concretizzò per portare il giocatore in Italia nel 2022 prendendolo dal Lipsia.