Inter, è caccia al difensore: sfida al Napoli per un talento argentino

È tornato a disposizione di Chivu per la partita contro il Como, dove è rimasto in panchina per tutti i 90', dopo il risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra che lo ha messo fuori causa per un mese e mezzo. Soltanto 144' minuti giocati finora con la maglia dell'Inter per John Stones, che aveva cominciato benissimo la sua avventura in nerazzurro firmando il gol decisivo nella prima uscita in amichevole contro il Betis di metà agosto. Poi l'infortunio nella gara casalinga contro l'Udinese del 14 settembre e un lungo periodo di recupero. Dopo la sosta il tecnico nerazzurro spera di poter contare al 100% sull'ex Manchester City, arrivato a parametro zero in estate: già per la sfida di domenica 22 a Bergamo contro l'Atalanta o tre giorni dopo in Champions League contro lo Stoccarda a San Siro. Durante la sua assenza e poi con il successivo forfait di Pavard, in difesa Chivu le ha provate tutte: prima ha schierato Akanji centrale poi Bisseck e domenica contro il Como ha accentrato Bastoni con lo svizzero e Carlos Augusto ai suoi lati. La dirigenza dell'Inter starebbe riflettendo sull'opportunità di intervenire sul mercato per un difensore già a gennaio.