panchina d'oro

Panchina d'Oro 2026: in Serie A vince Chivu, sul podio Fabregas e Gasperini

Il tecnico rumeno, commosso, premiato con la Panchina d'Oro 2026 per la vittoria dello scudetto, Fabregas chiude davanti a Gasperini

16 Nov 2026 - 13:44
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Cristian Chivu ha vinto la Panchina d'Oro 2026 pronunciando con visibile commozione queste parole: "È sempre speciale ricevere un premio di questo tipo, ringrazio la società e anche i giocatori, che trasformano sempre le idee degli allenatori in risultati. Ringrazio anche la mia famiglia che è sempre vicina nelle mie vittorie, ma soprattutto nelle mie sconfitte".

Il tecnico rumeno, che l'anno scorso ha vinto scudetto e Coppa Italia al primo anno con l'Inter, nella 35.ma edizione della Panchina d'Oro ha ricevuto 16 voti (su 43) da parte dei colleghi chiudendo davanti a Cesc Fabregas (Como, 12 voti) e Gian Piero Gasperini (Roma, 9 voti).

La cerimonia è stata presenziata dal commissario della Figc Giovanni Malagò e dal presidente della Lega A Ezio Maria Simonelli. In Serie B ha vinto Massimiliano Alvini (26 voti su 43), che col Frosinone l'anno scorso era arrivato secondo in Serie B (e quindi promosso in Serie A, dove sta impressionando anche questa stagione), mentre il premio per la Lega Pro è andato a Francesco Tomei (41 voti su 79) dell'Ascoli.

La carriera di Chivu come allenatore

 Nato in Romania nel 1980, Cristian Chivu inizia la carriera da tecnico nel 2018 nel settore giovanile dell’Inter, scalando rapidamente le categorie dall’Under 14 fino alla Primavera (2021-2024), con cui conquista lo scudetto di categoria nel 2022. Il debutto tra i grandi arriva nel febbraio 2025 sulla panchina del Parma in Serie A: subentrato con la squadra in zona retrocessione, centra una complicata salvezza all'ultima giornata grazie a un calcio solido e organizzativo.

Nel giugno 2025 viene scelto dall’Inter per raccogliere l'eredità di Simone Inzaghi. Alla sua prima stagione alla guida della prima squadra nerazzurra (2025/26), impone un 3-5-2 verticale e aggressivo che lo porta a centrare subito il double nazionale: vince il 21° scudetto della storia interista e la Coppa Italia, diventando il primo nell'era moderna a trionfare in campionato con l'Inter sia da calciatore che da allenatore.

Cristian Chivu è il miglior allenatore della storia dell'Inter (dopo 70 partite)

1 di 11
© Getty Images | Cristian Chivu - 150 punti
© Getty Images | Cristian Chivu - 150 punti
© Getty Images | Cristian Chivu - 150 punti

© Getty Images | Cristian Chivu - 150 punti

© Getty Images | Cristian Chivu - 150 punti

panchina d'oro
2026
chivu
fabregas
gasperini

Ultimi video

01:29
Dybala, oggi sono 33! Poi rinnovo e Parma

Dybala, oggi sono 33! Poi rinnovo e Parma

01:48
Figc, Galliani lancia la sfida a Malagò

Figc, Galliani lancia la sfida a Malagò

01:27
Ronaldinho, da Ravenna a New York: che show!

Ronaldinho, da Ravenna a New York: che show!

04:30
DICH MALAGO' SU NAZIONALE DICH

Malagò sulla Nazionale: "Dobbiamo imparare dalle sconfitte. Fa parte di un percorso"

01:28
La doppio faccia del Milan di Ruben Amorim

La doppio faccia del Milan di Ruben Amorim

01:38
Juve ancora in ansia, Yildiz solo nel 2027

Juve ancora in ansia, Yildiz solo nel 2027

01:31
Hojlund furore nazionale, e al Napoli?

Hojlund furore nazionale, e al Napoli?

04:31
DICH ALVINI DA PANCHINA D'ORO DICH

Alvini: "Vincere questo premio è bellissimo. Grazie al Frosinone per la visione"

04:34
DICH CHIVU DA PANCHINA D'ORO DICH

Chivu: "Paragone con Mou mi imbarazza. Scudetto? Non temo nessuno"

02:57
DICH DONNARUMMA POST BELGIO-ITALIA 15/11 DICH

Donnarumma: "Noi stanchi dopo la Francia, sapremo rialzarci"

02:43
DICH BARELLA POST BELGIO-ITALIA 15/11 DICH

Barella: "Siamo sulla strada giusta"

01:23
DICH KAYODE POST BELGIO-ITALIA 15/11 DICH

"Kayode: "Ci meritavamo di chiudere in modo diverso"

01:11
DICH MANCINI POST BELGIO-ITALIA 15/11 DICH

Mancini:""Ci fa male ma certe sconfitte sono fatte anche per migliorare"

02:49
MCH RONALDINHO DAY 15/11 MCH

In 3 minuti la giornata da re di Ronaldinho a Ravenna

02:15
DICH BALDINI VIGILIA BELGIO-ITALIA UNDER21 15/11 DICH

Under 21 alla prova Belgio, Baldini dà la formazione: "Mi sento fortunato"

01:29
Dybala, oggi sono 33! Poi rinnovo e Parma

Dybala, oggi sono 33! Poi rinnovo e Parma

I più visti di Calcio

La magia è tornata: Ravenna impazzisce per Dinho e lui fa l’inchino alla Curva LE FOTO

DICH MANCINI ONE-TO-ONE 14/11 DICH

Mancini: "Dobbiamo giocare per vincere, questo vogliamo. Dobbiamo fare quello che abbiamo provato in allenamento""

DICH MANCINI POST BELGIO-ITALIA 15/11 DICH

Mancini:""Ci fa male ma certe sconfitte sono fatte anche per migliorare"

ONE TO ONE MANCINI POST ITA-FRA 12/11 DICH

Mancini: "Dopo la distrazione del gol preso abbiamo giocato bene. Il rigorista era Pio"

La carica di Cardinale: "Milan, non venderò!"

La carica di Cardinale: "Milan, non venderò!"

Inter, Space dal chill al debutto con Aura

Inter, Space dal chill al debutto con Aura

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:47
Domenech, altro veleno: "Italiani confermano ciò che si pensava di loro"
13:29
Panchina d'Oro di Serie B ad Alvini e di C a Tomei
13:09
Italia, Malagò: "Con Mancini fatto buon lavoro, peccato per risultato in Belgio"
13:06
Malagò: "Calcio italiano tornerà importante per merito allenatori, colmano gap sistema"
13:02
La storia di Hysaj: senza squadra ma titolare e segna con l'Albania