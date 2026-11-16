Panchina d'Oro 2026: in Serie A vince Chivu, sul podio Fabregas e Gasperini

Cristian Chivu è il miglior allenatore della storia dell'Inter (dopo 70 partite)
© Getty Images | Cristian Chivu - 150 punti
© Getty Images | Cristian Chivu - 150 punti
Cristian Chivu ha vinto la Panchina d'Oro 2026 pronunciando con visibile commozione queste parole: "È sempre speciale ricevere un premio di questo tipo, ringrazio la società e anche i giocatori, che trasformano sempre le idee degli allenatori in risultati. Ringrazio anche la mia famiglia che è sempre vicina nelle mie vittorie, ma soprattutto nelle mie sconfitte".
Il tecnico rumeno, che l'anno scorso ha vinto scudetto e Coppa Italia al primo anno con l'Inter, nella 35.ma edizione della Panchina d'Oro ha ricevuto 16 voti (su 43) da parte dei colleghi chiudendo davanti a Cesc Fabregas (Como, 12 voti) e Gian Piero Gasperini (Roma, 9 voti).
La cerimonia è stata presenziata dal commissario della Figc Giovanni Malagò e dal presidente della Lega A Ezio Maria Simonelli. In Serie B ha vinto Massimiliano Alvini (26 voti su 43), che col Frosinone l'anno scorso era arrivato secondo in Serie B (e quindi promosso in Serie A, dove sta impressionando anche questa stagione), mentre il premio per la Lega Pro è andato a Francesco Tomei (41 voti su 79) dell'Ascoli.
Nato in Romania nel 1980, Cristian Chivu inizia la carriera da tecnico nel 2018 nel settore giovanile dell’Inter, scalando rapidamente le categorie dall’Under 14 fino alla Primavera (2021-2024), con cui conquista lo scudetto di categoria nel 2022. Il debutto tra i grandi arriva nel febbraio 2025 sulla panchina del Parma in Serie A: subentrato con la squadra in zona retrocessione, centra una complicata salvezza all'ultima giornata grazie a un calcio solido e organizzativo.
Nel giugno 2025 viene scelto dall’Inter per raccogliere l'eredità di Simone Inzaghi. Alla sua prima stagione alla guida della prima squadra nerazzurra (2025/26), impone un 3-5-2 verticale e aggressivo che lo porta a centrare subito il double nazionale: vince il 21° scudetto della storia interista e la Coppa Italia, diventando il primo nell'era moderna a trionfare in campionato con l'Inter sia da calciatore che da allenatore.
© Getty Images | Cristian Chivu - 150 punti
© Getty Images | Cristian Chivu - 150 punti