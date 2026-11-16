Panchina d'Oro 2026: in Serie A vince Chivu, sul podio Fabregas e Gasperini

La cerimonia è stata presenziata dal commissario della Figc Giovanni Malagò e dal presidente della Lega A Ezio Maria Simonelli. In Serie B ha vinto Massimiliano Alvini (26 voti su 43), che col Frosinone l'anno scorso era arrivato secondo in Serie B (e quindi promosso in Serie A, dove sta impressionando anche questa stagione), mentre il premio per la Lega Pro è andato a Francesco Tomei (41 voti su 79) dell'Ascoli.