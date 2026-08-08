Torino, ecco gli obiettivi per chiudere il mercato

Il Torino è alla ricerca di un esterno e un centrocampista per completare la rosa in vista dell'inizio del campionato. Definiti gli arrivi di Lucas Perri e Comuzzo, il prossimo obiettivo è proprio un giocatore della Fiorentina: Niccolò Fortini, esterno classe 2006, è uno dei preferiti di Abate nel ruolo. Nonostante la forte concorrenza del Sassuolo, la dirigenza granata è convinta di poter fare un tentativo concreto per portare Fortini al Torino. Per il centrocampo, i nomi più caldi sono quelli di Jens Cajuste e Michael Folorunsho.