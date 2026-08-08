La Roma fa sul serio per Endrick in prestito dal Real: contatti continui con il suo entourage

La Roma fa sul serio per l'attaccante del Real Madrid Endrick, classe 2006. Il club giallorosso è in costante contatto con l'entourage del brasiliano, che la scorsa stagione ha giocato in prestito nel Lione e poi è tornato alla base, e con i merengues punta a un'operazione in prestito. Dal canto suo il giocatore vorrebbe convincere José Mourinho e conquistarsi spazio al Real. Su Endrick c'è l'interesse di diversi club di Premier League e del Fenerbahce, che però nelle ultime ore si sarebbe defilato. E proprio dalla Turchia arriva l'indiscrezione secondo cui i giallorossi avrebbero formulato un'offerta ufficiale per il brasiliano.