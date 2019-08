Inter, Joao Mario in uscita: Lokomotiv Mosca a un passo

MANOVRE NERAZZURRE

Joao Mario si prepara a salutare la Serie A. I nerazzurri sarebbero infatti ormai vicinissimi a piazzare il colpo in uscita. Direzione: Russia. Sfumata la pista Monaco, l'Inter è riuscita infatti a trattare il portoghese con la Lokomotiv Mosca e l'operazione ormai sarebe a un passo dalla chiusura sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Per mettere tutto nero su bianco mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli. Dettagli che il giocatore è andato a discutere in mattinata nella sede nerazzurra, confermato la fumata bianca sulla trattativa.

Fuori dai piani di Conte e del club, dunque, Joa Mario si appresta a ricominciare dal campionato russo. Da tempo l'Inter stava cercando di piazzarlo, ma finora tutte le trattative erano andate a vuoto. Soprattutto per le esigenze del calciatore, che ha sempre preteso una destinazione utile per rilanciarsi e tornare protagonista in Europa. Ora però la situazione è cambiata con la Lokomotiv Mosca è pronta a scommettere sul portoghese, liberando anche una casella a centrocampo nelle fila nerazzurre. Casella che Marotta potrebbe colmare rapidamente, regalando a Conte un nuovo rinforzo in mediana.

