La Juventus sogna il colpo "alla Morata": nuovi contatti per Gonzalo Garcia

30 Apr 2026 - 11:29
Gonzalo Garcia, attaccante classe 2004 del Real Madrid che ha dovuto sostituire Mbappé segnando due gol contro Al Hilal e Salisburgo  © afp

Gonzalo Garcia, attaccante classe 2004 del Real Madrid che ha dovuto sostituire Mbappé segnando due gol contro Al Hilal e Salisburgo  © afp

Si pensa a una rivoluzione totale per l'attacco in casa Juventus. Il club bianconero, sotto la guida di Luciano Spalletti, punta a un restyling completo del reparto offensivo per la prossima stagione.

Secondo Tuttosport, nessuno dei quattro centravanti bianconeri sarebbe certo della permanenza. Se per Milik l'addio è scontato, si complica il futuro di Dusan Vlahovic a causa dei nodi legati al rinnovo economico. In uscita anche Jonathan David e Lois Openda, quest'ultimo bocciato tecnicamente da Spalletti nonostante il recente riscatto da 40 milioni di euro.

Sul fronte acquisti, il nome in cima alla lista è Robert Lewandowski, pronto a lasciare il Barcellona a parametro zero, con la Juventus attualmente in pole position davanti al Milan. Parallelamente, si intensificano i contatti anche per il talento del Real Madrid Gonzalo Garcia (classe 2004). Per lo spagnolo si studia un’operazione "alla Morata": acquisto definitivo intorno ai 25-30 milioni con diritto di riacquisto in favore dei Blancos. Sul giocatore resta vivo l'interesse della Roma, che sconta però il ritardo nella programmazione societaria rispetto ai bianconeri.

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