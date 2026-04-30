La Juventus sogna il colpo "alla Morata": nuovi contatti per Gonzalo Garcia

Secondo Tuttosport, nessuno dei quattro centravanti bianconeri sarebbe certo della permanenza. Se per Milik l'addio è scontato, si complica il futuro di Dusan Vlahovic a causa dei nodi legati al rinnovo economico. In uscita anche Jonathan David e Lois Openda, quest'ultimo bocciato tecnicamente da Spalletti nonostante il recente riscatto da 40 milioni di euro.