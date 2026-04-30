Mazzarri riparte dalla Grecia: trattativa avanzata con l'Iraklis Salonicco

Walter Mazzarri è pronto a rimettersi in gioco lontano dall'Italia: l'allenatore livornese è attualmente in trattativa avanzata con l'Iraklis, storico club di Salonicco appena tornato nella massima serie greca. Secondo le indiscrezioni raccolte da sport24.gr, il tecnico classe 1961 starebbe definendo gli ultimi dettagli per approdare nella Super League ellenica e guidare la terza realtà cittadina dopo le corazzate Paok e Aris. Per Mazzarri si tratterebbe del ritorno in panchina dopo la sfortunata parentesi al Napoli del 2023/24, quando subentrò a Rudi Garcia a novembre per poi essere sollevato dall'incarico nel mese di febbraio a seguito del pareggio interno contro il Genoa.