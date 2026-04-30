Inter, torna di moda Jones: il centrocampista del Liverpool obiettivo per la mediana

30 Apr 2026 - 12:06
Curtis Jones © italyphotopress

Curtis Jones © italyphotopress

L'Inter riaccende i motori per Curtis Jones, il talento del Liverpool già sfiorato lo scorso gennaio e tornato oggi un obiettivo concreto per la rivoluzione della mediana nerazzurra. Il centrocampista inglese, sotto contratto con i Reds fino al 2027 ma fuori dai piani centrali del club di Anfield, è un profilo estremamente gradito in Viale della Liberazione - a partire da Cristian Chivu - e la sua cessione potrebbe essere favorita dalla volontà del Liverpool di fare cassa. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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