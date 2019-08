Nainggolan e l'addio all'Inter: "Ho dovuto accettarlo e ho deciso, Non come Icardi"

Radja Nainggolan ha ricominciato la sua seconda vita a Cagliari ma il suo addio all'Inter è ancora fresco. "E' una scelta che ho dovuto condividere, sono stato convocato a Milano prima della partenza del ritiro e mi hanno spiegato la loro idea. Loro sono stati chiari, me ne sono andato e l'ho dovuto accettare - ha detto il centrocampista belga - Io sono andato in Cina convinto di poter cambiare qualcosa, poi però vedendo i fatti capisci di prendere alcune decisioni. Al contrario di Mauro io ho voluto prenderle".

"Continuare a stare lì da parte non mi piaceva, così ho deciso di andare via. E' stata una scelta importante - ha proseguito Nainggolan - L'inter ha fatto acquisti importanti, ha altri obiettivi. Ho fatto un in bocca al lupo a tutti i miei compagni, ma domenica proverò a batterli". Sulla vicenda Icardi; "Ognuno fa la sua carriera. Lui ha fatto piu' di cento gol in Serie A, ha dimostrato di essere un giocatore importante e poi se fara' un'altra scelta gli auguro il meglio".