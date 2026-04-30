Milan, rivoluzione a centrocampo: Allegri punta Javi Guerra

Mancano ancora quattro partite alla fine del campionato, ma il Milan ha già iniziato a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione. Una stagione che potrebbe segnare il ritorno in Champions. I dubbi principali riguardano l’attacco e, forse ancor di più, il centrocampo. Come riporta "La Gazzetta dello Sport", Fofana e Loftus-Cheek sono destinati a cambiare aria, mentre Modric sta iniziando a riflettere sul proprio futuro. Tre le opzioni per il croato: restare un’altra stagione - per la gioia di compagni, società e tifosi - continuare la propria carriera altrove o dire addio al calcio giocato. Al momento dunque sembra certa solo la conferma di Rabiot, Jashari e Ricci, con la zona mediana che sarà profondamente rinnovata. Tra i centrocampisti che torneranno dai prestiti ci sono Bondo, Bennacer e Musah. I primi due saranno quasi sicuramente ceduti, mentre l’americano ora all’Atalanta potrebbe essere tenuto in considerazione da Allegri come jolly.

Per rimpiazzare i partenti, in via Aldo Rossi è tornato vivo l’interesse per Javi Guerra, mediano del Valencia. Il Milan aveva già sondato il terreno durante l’estate scorsa, ma il classe 2003 aveva rinnovato con i valenciani e i rossoneri avevano virato su Rabiot.

Il Valencia è al momento a metà classifica, a cinque punti sia dalla zona Europa (Conference League) sia dalla zona retrocessione e il finale di campionato potrà incidere sul futuro di molti suoi giocatori, Guerra compreso. La possibilità di giocare la Champions il prossimo anno potrebbe essere un fattore determinante nella decisione del 22enne, anche se poi sarà da convincere il Valencia, che nel contratto aveva anche inserito una clausola rescissoria da 100 milioni.









