Inter, ufficiale l'acquisto di Jakirovic: chi è il nuovo difensore dell'Under 23

Il classe 2008 arriva dalla Dinamo Zagabria, in Croazia lo paragonano già a Gvardiol

26 Gen 2026 - 13:05
L'Inter rinforza la propria difesa con un colpo in prospettiva. È ufficiale l'acquisto di Leon Jakirovic dalla Dinamo Zagabria, il cui presidente è Zvonimir Boban, che giocherà con la formazione Under 23 allenata da Cristian Vecchi: "FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Leon Jakirović dalla GNK Dinamo Zagabria. Il difensore classe 2008 si trasferisce all'Inter U23 a titolo definitivo", si legge nel comunicato. Il club nerazzurro lo ha prelevato dalla Dinamo Zagabria per 2,5 milioni di euro più altrettanti di bonus e il 10% sulla futura rivendita

CHI È JAKIROVIC

Nato a Pozega (Croazia), a pochi chilometri dal confine con la Bosnia ed Erzegovina, il 16 gennaio del 2008, Jakirovic comincia a muovere i propri passi tra le fila del Sesvete Jgd, prima di passare alla Dinamo Zagabria nell'estate del 2019. Nella stagione 2023/2024 arriva il salto in Under 17, mentre la scorsa estate è entrato stabilmente a far parte della formazione Under 19. In questa prima parte di stagione si è diviso tra Under 19 e prima squadra, venendo convocato più volte sia in campionato che in Europa League, senza però mai scendere in campo. È un difensore centrale di 191 centimetri, mancino di piede e in patria è già stato paragonato a Gvardiol. H iniziato da giovanissimo come attaccante e poi è arretrato, ma tuttora può anche essere impiegato come terzino sinistro, e dà il meglio da braccetto in una difesa a tre. Inoltre, è figlio di Sergej Jakirovic, attuale allenatore dell'Hull City, club inglese che milita in Championship (Serie B). La scorsa stagione ha esordito in Champions League nella sfida casalinga con il Milan

