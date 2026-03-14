Rakitic svela il futuro di Modric: "Resta al Milan. Può giocare ancora altri 2-3 anni"

14 Mar 2026 - 12:44
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Tra poche settimane Luka Modric comunicherà ufficialmente al Milan le sue intenzioni per il futuro. A svelarle è l'ex compagno di nazionale e grande amico Ivan Rakitic. "Se Modric fa un altro anno in rossonero? Solo uno? Per come lo vedo io lui può andare avanti per altre due o tre stagioni almeno" le parole del 37enne a La Gazzetta dello Sport.

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